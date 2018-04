Skoda Superb heeft prijs

Door: BV

Skoda heeft de prijzen van de nieuwe Superb bekendgemaakt. Die zijn vanzelfsprekend wat hoger dan bij de zopas afgezwaaide generatie, maar het model onderging dan ook een hele evolutie. Aan z’n basisfilosofie werd eigenlijk niet geraakt. Het is nog steeds een grote VW Passat. Een héél grote, comfortabele VW Passat.

Vanaf € 25.650

De gammatopper zal je € 46.950 armer maken. Maar daarvoor heb je wel 280pk, een DSG-zestrapsautomaat én vierwielaandrijving bovenop snufjes als parkeerfunctie, automatische airco met 3 temperatuurszones, achteruitrijcamera en instelbare schokdemping. Wie dat allemaal weinig zegt en genoegen neemtmet een manuele airco, kan zich al eigenaar noemen vanaf € 25.650. Dan heb je een 1.4 TSI met 125pk en een handbediende zesbak.

Prijzen diesels

De dieselversies zullen de vraag domineren. De duurste daar is een 2.0 met 190pk, eveneens met vierwielaandrijving en een automaat met dubbele koppeling. Voor € 45.750 staat die in de catalogus. De goedkoopste zelfontbrander kost dan weer € 26.300: een 1.6 met 120pk. De populaire tweeliter met 150pk is er vanaf € 28.850. De volledige prijslijst hebben we voor de volledigheid op onze facebook-pagina gepost.