Dit is de nieuwe BMW X1

Door: BV

De BMW X1 dateerde al uit 2009. En in een segment waarin de strijd met almaar betere wapens gestreden wordt, vonden de Duitsers de tijd duidelijk rijp voor beter wapentuig. Dat is er nu met de nieuwe X1. Dat betekent meteen dat z’n voorganger het minder lang heeft uitgehouden dan de industriestandaard van 7 jaar. De reden ligt voor de hand: de nieuwe BMW X1 staat op een goedkoper platform (met standaard voorwielaandrijving dat grote overeenkomsten vertoont met dat van de BMW 2 Active Tourer) en we kunnen ons niet voorstellen dat hij géén prijsverhoging krijgt. Er vallen dus meer centen te rapen…

Ruimer

Omdat de nieuwe X1 meer dan 5cm hoger werd dan z’n voorganger, ziet hij er nu niet alleen meer uit als een echte SUV, het interieur kon ook anders geschikt worden. Door een hogere zitpositie creëer je meer ruimte. Niet alleen voor de inzittenden, maar ook voor bagage. Het volume van 505l vertegenwoordigt een verbetering van liefst 85l. Met de achterbank neer wordt dat zelfs 1.550l. Tegelijk heeft deze nieuwe telg agressiever ogende bumpers een grotere grille en nog meer koetswerkplooien. Zaken waar ze in de eerste plaats in de VS en Azië gek van zijn.

Aan de binnenkant heeft de X1 van de tweede generatie een mild naar de bestuurder gerichte middenconsole waaruit aan de bovenzijde een 6,5” groot scherm groeit. Dat kan gecombineerd worden, als je bijbetaalt, met een head-up-display. Andere snufjes omvatten onder meer LED-koplamptechnologie, een rijstrookassistent en actieve cruise-controle.

Meer lijnen

BMW zet z’n politiek van uitrustingslijnen door. Daardoor kan je aan de binnenkant kiezen voor een sobere, eerder luxueuze of ronduit sportieve aankleding. In het laatste geval gaat BMW bijvoorbeeld helemaal uit z’n dak met rode accenten en stiknaden. In een ander geval wordt dat houtinleg en soepel leder…

BMW biedt van meet af aan vijf motorversies aan. Drie diesels en twee benzines. Alle met vier cilinders en 2-liter slagvolume. Bij de diesels geeft je dat de keuze uit varianten met 150pk en 330Nm, 190pk en 400Nm en 231pk en 450Nm. Benzines zijn er met 192pk en 280Nm en 231pk en 350Nm. Later volgen instapversies met een 1,5l driecilinder. Een X1 sDrive16d met 116pk en een sDrive18i aan het benzinefront met 118pk.

Ja, met voorwielaandrijving

De X1 sleept zich voortaan standaard aan de voorwielen door het verkeer, in combinatie met een handgeroerde zesbak. Pas wanneer je meer centen ophoest, omvat het aanbod vierwielaandrijving en een automaat met 8 verzetten.

Wanneer komt de nieuwe BMW X1?

BMW toont de X1 voor het eerst op het Autosalon van Frankfurt in september. Een maand later staat hij al bij de dealer.