Ford en Toyota willen Apple en Google buiten

Door: BV

Ford en Toyota gaan gezamenlijk aan de slag in de ontwikkeling van infotainment-systemen. Het gaat specifiek om de module die de smartphone van de gebruiker koppelt aan de auto.

Apple Carplay en Android Auto

Apple en Google ontwikkelden zelf systemen die gebruikers in staat stellen om functies van hun smartphone te integreren met de auto. Het afspelen van muziek bijvoorbeeld, maar ook navigatie en apps horen daarbij. Bij Apple heet dat systeem Carplay, bij Google heet het Android Auto. Heel wat grote fabrikanten, zoals de VW-groep, Hyundai en GM rusten hun nieuwe modellen met die technologie uit. Maar er zijn ook bedenkingen. Enerzijds moeten de constructeurs ervoor betalen. Maar er is ook discussie over wat beide technologiegiganten doen met de (erg uitgebreide) gegevens die ze verzamelen. Onder meer Volkswagen en Mercedes zitten daarover al in het harnas. Er wordt geschermd met de privacy van klanten, maar het gaat natuurlijk ook om geld. Google is van plan die gegevens te verkopen, onder meer voor gerichte marketing. En ook de autofabrikanten zien dat als een bron van inkomsten.

Ford en Toyota zullen nu zelf een systeem ontwikkelen dat een gelijkaardige gebruikerservaring moet opleveren, zonder tussenkomst van de reuzen uit Silicon Valley. Deze zomer stelt Ford z’n derde generatie van het Sync-systeem voor, maar het is nog onduidelijk of dat de nieuwe kunstjes al zal geleerd hebben.