BMW voorspelt lege parkeerplaatsen

Door: BV

BMW werkt aan een systeem dat lege parkeerplaatsen kan voorspellen. Het zal het nieuwe snufje - dat zich nog in een onderzoeksstadium bevindt - voorstellen op de TU-Automotive Detroit, in een BMW i3.

Dynamic Parking Prediction

Dat is de naam van het systeem. Dat heeft tot doel de zoektocht naar een lege parkeerplaats te beperken. Daarvoor houdt het de gedragingen van de verschillende auto’s nauwlettend in de gaten (het gaat ervan uit dat elke auto permanent met internet verbonden is en constant al z’n bewegingen doorgeeft). Het systeem hoort te weten hoeveel vrije parkeerruimte er in je buurt is en zal vrije parkeerplaatsen aan de zoekende bestuurder weergeven op een plannetje. Nieuw is het feit dat BMW in- of uitparkeermanoeuvres herkent om een nauwkeuriger beeld weer te kunnen geven.

Volgens de Duitsers staan soortgelijke systemen in de toekomst van de stedelijke mobiliteit gegrift. Maar dan moet je er als bestuurder wel mee overweg kunnen dat je hele doen en laten in een database wordt gepompt.