Mclaren F1 moet meer dan € 10 miljoen opleveren

Door: ADD

Minstens twaalf miljoen dollar (€ 10.7 miljoen) moet een Mclaren F1 op een veiling in Californië opbrengen. Onder Sotheby’s hamer komt in augustus een in 1998 in Engeland gebouwd exemplaar. Van het model werden er slechts 106 kopieën gemaakt en lange tijd was het de snelste in serie geproduceerde auto ter wereld. Met een 680pk-sterke twaalfcilinder bereikt de gevleugeldeurde een snelheid van ongeveer 390km per uur. De duurste F1 werd twee jaar geleden verkocht voor bijna 8,5 miljoen dollar.

Duurste autocollectie ooit

De F1 is slecht één van vele luxe auto's die zullen worden geveild in Monterey nabij Californië. Geveild worden er 23 voertuigen, waaronder Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati en Jaguar. De oudste is een Mercedes-Benz 300 SL uit 1955, de meest recente een Bugatti Veyron. Sotheby's verwacht het record van de duurste dusver geveilde autocollectie te breken. En dat zou betekenen dat ze meer dan 65 miljoen dollar ophalen.