Audi S3 Sedan in speciale kleurtjes

Door: BV

Dit is de Audi S3 Sedan Exclusive Edition. Een uitvoering die zich vooral onderscheid door z’n lakkleur. Dat is een trend - eerder zagen we ook al een Mercedes G-Klasse passeren in opvallend felle tinten. Deze Exclusive Edition is er alleen voor de VS.

Slechts 25 stuks

De meeste speciale edities die de autosector uitspuwt zijn helemaal niet zo speciaal. Ze worden vaak op duizenden exemplaren gemaakt. Maar deze Exclusive Edition maakt z’n naam voor één keer wel waar. Er worden maar 25 stuks van gebouwd: telkens 5 in de kleuren Sepang Blue, Misano Red, Viper Green, Glut Orange en Vegas Yellow. Behalve de koets, is ook het interieur voorzien van dezelfde kleur op de sierlijsten en voor de stiknaden. Nappaleder, 19-duimers en sportzetels zijn standaard.

Prestaties

De prestaties zijn gelijk aan die van eender welke Audi S3 Sedan. De 2-liter TFSI wekt 292pk en 379Nm op en sleurt de compacte vierdeurs in minder dan 5 tellen naar 100 om door te stomen tot 250km/u.