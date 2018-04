Ferrari later naar de beurs

Door: BV

Fiat-Chrysler-baas Sergio Marchionne heeft de jongste jaren al vanalles gedaan, behalve consequent aan een goed productaanbod gebouwd. Eén van z’n jongste maatregelen is de afsplitsing van sportwagenmerk Ferrari. Dat zou immers heel wat geld in het laadje kunnen brengen, al is er onenigheid tussen Marchionne en zowat elke beleggingsexpert over de waarde van het Italiaanse raspaard.

Uitstel

De afsplitsing moest tijdens de eerste helft van dit jaar realiteit zijn. Dat gaat echter niet door. De verkoop van het bedrijf zal nu ten vroegste in oktober gebeuren. Maar Marchionne wil de verkoop nog steeds begin 2016 afgerond hebben. Als reden voor het uitstel worden ‘fiscale redenen’ geciteerd. Beleggers zijn maar beter op hun hoede.