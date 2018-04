Chevrolet plaagt voor nieuwe Cruze

Door: ADD

De Opel Astra K kregen wij Europeanen al te zien. Zijn broer toont GM op 24 juni aan de andere continenten. Officiële foto's zijn er nog niet, enkel deze teaser en General Motors hoopt dat dat zo blijft tot het doek van de nieuwe Chevrolet Cruze valt. Benieuwd of ze daarin zullen slagen.

Tweelingen

Net als bij de Opel Karl en Chevrolet Spark verliep die ook ontwikkeling van de compacte Cruze en Astra synchroon. Met als logisch gevolg dat beide modellen bijna gelijktijdig op de markt komen. Een universeel platform, dat weet ook Opel-chef Neumann maar al te goed - net als zijn Amerikaanse collega's trouwens – zorgt voor gezonde economische resultaten.

D2-onderstel

De basis van de Cruze en Astra werd grotendeels ontwikkeld in Rüsselsheim. Al in 2012 stelde GM het flexibele D2 platform voor. Dat nieuwe platform vervangt de Delta II en Theta onderstellen en zal wereldwijd ten minste 12 modellen moeten gaan dragen.

$ 220 miljoen gaf GM naar eigen zeggen voor de ontwikkeling ervan uit. Tegen 2018 zouder er al 2,5 miljoen auto's op het nieuwe platform verkocht moeten zijn, auto's van alle huidige GM-merken: Chevrolet, Holden, Opel, Vauxhall, Buick, GMC en Cadillac. Automerken doen altijd hoogdravend over de ontwikkelingskosten, maar een snelle rekensom leert ons dat het platform dan al minder dan $ 88 per verkochte auto heeft gekost.

Cruze, een wereldhit

De huidige Chevrolet Cruze wordt op dit moment wereldwijd in 115 landen aangeboden, waaronder de twee grootste automarkten, nl. de VS en China. Onlangs nog maakte GM bekend er 3,5 miljoen exemplaren verkocht van te hebben. De productie van het nieuwe model moet in december 2015 van start gaan.

Cruze = Astra (behalve onder de motorkap dan)

Wat Opel ons over de Astra al verraden heeft, geldt in wezen ook voor de nieuwe Cruze. Hij wordt ruimer, veel lichter en dus zuiniger dan het huidige model. Wat Cruze-kopers daar bovenop nog verwachten, schetste Chevrolet-ceo Alan Batey als volgt: "Klanten die in de compacte klasse shoppen willen design, veiligheid en connectiviteit tegen een betaalbare prijs."

De nieuwe Cruze krijgt daarom nieuwe veiligheidssystemen en -assistenten, evenals GM's nieuw infotainmentsysteem MyLink. Bovendien zal hij voor het eerst Android Auto en Apple Car Play ondersteunen. Welke motoren ze uit de GM-rekken gaan halen, onthult Chevrolet nog niet.

In de Opel Astra stoppen ze vooral nieuwe afgeslankte motoren van 1.0 en 1.6 liter. In de USA en Azië zou dat wel eens anders kunnen uitdraaien. Amerikaanse media speculeren over een 1.5-liter turbo benzinemotor, de 2.0-liter diesel van het huidige model en, misschien, een plug-in hybride.