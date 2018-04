Laatste zorg voor Passat CC

Door: ADD

Volkswagen hoopt de bejaarde Passat CC met een special edition nieuw leven in te blazen. Behalve met zwarte lak en 18-inch lichtmetalen velgen wordt de “Dynamic Black“-Edition ook uitgerust met bi-xenon lichten, mistlichten, parkeerhulp en een navigatiesysteem.

1x benzine, 2x diesel

Het speciale model kan worden gecombineerd met de nieuwe 150pk- sterke benzinemotor of een turbodiesel met 150 of 184pk. Alle voldoen aan de Euro 6-emissienorm. In aanvulling op de handbak biedt Volkswagen ook een zes- of zeventrapstransmissie met dubbele koppeling aan. Bovendien komt de “Dynamic Black“-Edition sowieso met de R-Line- en Black Style-pakketten. Op die manier heeft deze CC standaard onder andere een zwarte hemelbekleding, lederen zetels in carbon look en de obligate sierlijsten.

De Volkswagen CC rijdt ondertussen al zeven jaar in Europa rond. In 2012 ontving hij zijn laatste facelift. De tweede generatie van deze vierdeurs coupé zullen we wellicht in 2017 in de catalogus zien opduiken.