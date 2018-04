Qoros stopt EU-offensief voor het begonnen is

Door: BV

Qoros, dat is het Chinese bedrijf dat auto’s bouwt die op Europese leest geschoeid zijn. Geen technisch achterhaalde modellen met een bedenkelijke styling, maar moderne modellen die in principe overal worden gesmaakt. Niet onlogisch, want zowat alle sleutelposities worden bij het bedrijf ingevuld door Westerlingen die in de auto-industrie geleerd en gelooid zijn.

Waar blijft Qoros

Al sinds 2012 krijgen we van Qoros studie- en productiemodellen te zien. Meestal werden die gepresenteerd op Europese bodem, kwestie van de internationale ambities van het bedrijf in de verf te zetten. En Qoros bood zelfs modellen aan bij de EuroNCAP voor botsproeven, met uitstekende resultaten. En dat terwijl Chinees materieel tot op heden vooral een veiligheidsrisico bleef.

Echte vooruitgang in dat Europese avontuur werd echter niet geboekt. Qoros stelde nog geen verdelers aan. Daardoor rijst het vermoeden dat de focus op Europa in de eerste plaats een marketingstunt is voor thuismarkt China. Zonder het verhoopte effect, zo blijkt nu. Afgelopen jaar verkocht Qoros wereldwijd amper 7.000 auto’s. Het gros in China (en 51 in Europa, via onbekende kanalen). Maar dat is veel te weinig, zelfs in een groeiscenario. Het bedrijf, dat eigendom is van Chery en Kenon Holdings, boekte dan ook ruim € 300 miljoen verlies.

Erop of eronder

In 2015 moet Qoros beter doen. Véél beter. Het management laat weten dat zelfs een verdubbeling van de verkoopscijfers ruimschoots onvoldoene zou zijn. En intussentijd wordt er gesnoeid in de Europese plannen. Die zijn voor onbepaalde tijd opgeschort.