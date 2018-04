Sergio Marchionne zoekt nieuwe partner

Door: ADD

Sergio Marchionne wil met de hulp van investeerders een fusie met de Amerikaanse rivaal General Motors aanmoedigen. Of dat is toch wat de "Wall Street Journal" schrijft. De chef van de transatlantische autoreus Fiat Chrysler zoekt volgens de krant daarom contact met hedgefondsen en andere potentiële bondgenoten.

Marchionne, die trouwens al langer om een consolidatie van de branche roept, zou ook kunnen proberen om deze strategie op een van de Europese autofabrikanten toe te passen. Maar zijn zoektocht is tot nu toe allesbehalve succesvol. De in vergelijking met de concurrentie relatief magere winstmarges van de FCA-groep maakt hen niet meteen de meest aantrekkelijke partner.

Te grote productiecapaciteit

Al in mei geraakte bekend dat Marchionne General Motors en andere constructeurs had gecontacteerd over mogelijke samensmeltingen. De Italiaan zou onder andere GM-ceo Mary Barra een e-mail gestuurd hebben waarin hij argumenteert dat als ze winstgevender willen worden een fusie zinvol zou zijn omwille van de overcapaciteit in de sector, vooral in Europa.