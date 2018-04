Rowan Atkinson verkoopt McLaren F1 voor € 11 miljoen

Door: BV

Rowan Atkinson (ja, dat is Mr Bean) heeft weer wat extra centen op z’n rekening staan. Of liever, een hele hoop extra centen op z’n rekening staan. Hij zette z’n McLaren F1 begin dit jaar immers te koop voor de astronomische som van 8 miljoen Britse Ponden of omgerekend net geen 10,9 miljoen euro. En hij vond er net een koper voor. Dat is een andere Brit.

Slechts 2 keer geaccidenteerd

De Britse komiek reed 66.000km met z’n McLaren F1. Een hele hoop, voor een supercar. En dat verliep niet eens zonder incidenten. In 2009 raakte hij er eens een Austin Metro mee, wat lichte schade opleverde. En in 2011 was het flink prijs. Atkinson raakte toen licht gewond, maar de auto had voor 910.000 Pond schade. En dat terwijl hij nieuw £ 640.000 pond had gekost. Wie wat gaat rekenen, weet al snel dat deze McLaren F1 15 keer meer opbracht dan hij ooit gekost heeft. Dat is geen slechte investering geweest, ondanks de onvoorziene uitstapjes.