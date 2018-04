BMW M3 en M4 krijgen waterinjectie

Door: ADD

Bij de BMW M3 en M4 moet het verbruik met de hulp van waterinjectie naar beneden. Een speciale reeks zou al gepland zijn, op serieproductie moeten we nog maximaal twee jaar wachten.

Meer vermogen, minder belasting

Momenteel wordt de waterinjectie al in de M4 safety car van de MotoGP toegepast. Bij diens 431pk zescilinder turbo zorgt waterinjectie voor ongeveer tien procent extra kracht, dat zijn dus zowat 50pk en 50Nm extra - zonder nadelig voor het verbruik te zijn. Net zoals in de raceauto zal waternevel in de inlaatlucht ingespoten worden, die verdampt in de collector achter de turbo en zo daalt de temperatuur. Waardoor je een stijging van de laaddruk krijgt zonder schadelijke neveneffecten.

Minder verbruik

Dezelfde techniek kan volgens BMW M GmbH worden gebruikt om het brandstofverbruik te verminderen. Terwijl tijdens een race vijf liter gedestilleerd water in de kofferbak van de safety car volstaat voor ongeveer een volle tank, zullen klanten veel minder vaak water moeten tanken, denkt M-chef Frank van Meel. Bij normaal gebruik op de snelweg verwacht hij dat er pas na vijf tankbeurten water moet bijgevuld worden.