Je kan niet naast dit Apple-prototype kijken

Door: BV

Al jaren wordt er gespeculeerd over een auto van Apple. Steve Jobs schijnt immers ooit met hetzelfde idee als Elon Musk rondgelopen te hebben. Maar een auto bouwde Apple nog niet eerder. In 2016 of 2017 gebeurt het alsnog. Tenminste, daar is ‘het internet’ van overtuigd. En nu nog meer, nu beelden van dit propvol sensoren gestoken prototype van Apple zijn opgedoken. Aan de buitenzijde is het een Dodge Caravan, maar onderhuids zou het wel eens iets compleet anders kunnen zijn.

Project Titan

De Caravan hoort bij wat bekend is als ‘Project Titan’. Een nieuwe ontwikkeling van Apple, waarvan wel de projectnaam bekend is, maar voor de rest erg weinig uitlekte. Apple hult het project vanzelfsprekend in de grootste geheimhouding. Een elektrische auto die zelf kan rijden ligt voor de hand, gezien ook concurrent Google daaraan werkt. Maar Titan zou ook zomaar een concurrent voor Google streetview kunnen zijn. Wordt zonder meer vervolgd.