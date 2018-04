Print je Ford in 3D

Door: BV

3D-printing is een trend. En als er iets te rapen valt, zijn autofabrikanten er vaak als de kippen bij. Ford heeft daarom nu een heuse 3D Store. En daarmee hebben we ook meteen de naam van het nieuwe initiatief achter de kiezen. Waarom moeilijk, als het makkelijk ook kan?

3D printen

Ford laat je de keuze. Ofwel zet je je eigen 3D-printer aan het werk en dan koop je de blauwdruk van het modelletje op schaal 1:32 in de webshop. Dat kost nauwelijks wat - pakweg 5 dollar. Maar als je een onderaannemer speciaal voor jou een exemplaar laat printen, is het weer erg prijzig. Voor een beetje spannende Ford ben snel 100 dollar of meer kwijt.

Eindeloze keuze

Zo van die 3D-bestandjes aanmaken is niet zo moeilijk, en dat merk je ook aan de erg uitgebreide keuzemogelijkheden. Je vindt niet alleen alles van de Ford Model T tot de nieuwe Ford GT, maar ook hotrods, ambulances, kampeerwagens…