Binnenkort ook partikelfilter voor benzines

Door: BV

Strengere uitstootnormen. Er valt niet aan te onstnappen en door de CO2-obsessie van de jongste jaren - die nog wel een tijd lijkt aan te zullen houden - moeten de motoren van de toekomst nog zuiniger worden. En dat betekent dat de constructeurs hun heil zoeken in kleinere benzinemotoren. In turbo’s. En in directe brandstofinjectie. Die motoren verbruiken minder, maar nu meer en meer technologie van de dieselcentrales adopteren, beginnen ze ook aan dezelfde kwalen te lijden. Moderne benzines stoten daarom ook fijn stof uit - iets waar enkele jaren geleden nog geen sprake van was. Volgens toeleverancier Bosch is één nieuwe benzine op twee in Europa direct ingespoten. Slechts tot 2017 hebben ze vrij spel, daarna wordt ook voor benzines een fijnstofnorm van kracht. En dan zal er een partikelfilter in de uitlaatlijn van een benzine moeten.

Fijn stof moet gedeeld door 10

De industrie werkt al sinds 2011 aan de ontwikkeling van een partikelfilter voor benzines. Faurecia, een Franse toeleverancier en dochteronderneming van het PSA-concern heeft er al één klaar. Wanneer uitstootnorm 6c van kracht wordt, verwacht dat bedrijf niet alleen onder z’n eigen Franse merken klanten te vinden, maar ook bij de rest van de industrie. Bosch gelooft dan weer niet in de noodzaak van een partikelfilter. Dat mikt op nieuwe, fijnere verstuivers en een hogere inspuitdruk. En desnoods zelfs op het afschaffen van directe injectie - al zal dat het verbruik weer doen stijgen. Die injectoren zullen meer geld kosten en de prijs opdrijven. En ja, ook partikelfilters zijn duur. Daar zitten onder meer edele metalen in. Ze kunnen tot wel € 700 per stuk kosten. Veel tijd om een oplossing te vinden heeft de sector niet meer. In 2017 mag een moderne benzine nog slechts één tiende van het fijn stof van vandaag uitstoten.