​Remsporen op plafond van tunnel

Door: ADD

Zoiets zie je normaal enkel in de film. Een 24-jarige heeft met haar Toyota een spectaculaire looping in een tunnel gemaakt. De remsporen op het plafond van de tunnel laten er geen twijfel over bestaan.

Het ongeval gebeurde in de Hörnchenbergtunnel in de buurt van Kaiserslautern, Duitsland. De vrouw was donderdagochtend net voor de tunnel van de weg afgeraakt en met haar auto tegen de rechterkant van de tunnelingang gereden, aldus de politie van Kaiserslautern. Toen draaide ze met haar auto, vermoedelijk een Toyota Camry, langs de tunnelwand een halve looping. Net voordat ze rond was, crashte de auto en landde op het dak. De vrouw werd ernstig gewond. Uit een eerste onderzoek blijkt dat ze tegen een aanzienlijk hoge snelheid reed.