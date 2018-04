Kan Audi’s Q7 sport zijn eigen gewicht niet aan?

Door: ADD

Sportief en SUV. Dat valt eigenlijk niet met elkaar te rijmen, maar het verkoopt wel heel goed. Daarom sleutelt Audi momenteel aan een sportversie van de Q7. De grootste en snelste mastodont uit Ingolstadt krijgt als eerste in serieproductie 48 Volt aan boord. Een elektrische turbo (die eigenlijk meer heeft van een kompressor, maar kom) moet het turbogat omzeilen en de kolos snediger maken.

Ook 300 kilo minder gewicht en een nieuw chassis zouden de sportiviteit ten goede moeten komen. Maar blijkbaar zijn ze bij Audi met een kanon op een mug aan het schieten. Tijdens testritten op de Nürburgring-Nordschleife kwam een van de prototypes namelijk in de vangrails terecht.

Of het aan de SQ7 ligt of een inschattingsfout van de testrijder was, dat weten we niet. Het filmpje bevestigt alleszins wel wat wij al jaren schreeuwen: SUV’s horen niet thuis op het circuit.