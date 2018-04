Nieuwe Range Rover voor Queen Elizabeth II

Door: BV

Ja, Her Majesty The Queen heeft al 89 jaar op de teller staan, maar ze kruipt nog regelmatig zelf achter het stuur. Het liefst achter dat van een Range Rover. Inmiddels heeft ze een gloednieuw exemplaar, dat echter vooral dient om in gereden te worden.

State Review Car

De nieuwe, officieel geheten State Review Car is gebaseerd op een Range Rover Long Wheelbase met dieselhybride. Maar dat is slechts de donor, want direct nadat Koningin Elizabeth II haar keuze hierop liet vallen, werd de Range naar Land Rover Design gestuurd voor een exclusieve behandeling en daarna mocht Jaguar Land Rover's Special Vehicle Operations haar expertise loslaten op de techniek en de zogenoemde 'landaulet'-constructie aan de achterzijde van de auto.

Klant sinds 1953

De koninklijke Range werd voor het eerst gebruikt bij het uitreiken van 'New Colours' aan het Royal Welsh Regiment in Cardiff. Dit is al de vierde State Review Car die Land Rover heeft gebouwd voor het Britse Koningshuis sinds het merk in 1953 een speciale uitvoering van de Land Rover Series 1 construeerde.