Met een snelle joyride in zijn elektrische rolstoel had een 79-jarige in Jena de aandacht van de politie getrokken. Een patrouille vond het tempo van de man nogal opmerkelijk en dus zetten ze de achtervolging in. De agenten maten een snelheid van 18km/u, drie keer sneller dan toegestaan. Omdat het voertuig niet verzekerd was, mocht de man volgens de Duitse wet slechts 6 km/u. De politie heeft de gepensioneerde aangeklaagd.