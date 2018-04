China: dit lijkt niet op een Range Rover Evoque

Door: BV

China neemt het niet zo nauw met intellectuele eigendom. Dat is bekend. Auto55.be publiceerde al eens een lijst met 10 auto’s die de Chinezen flagrant kopieerden en er is meer dan genoeg stof om het nog eens over te doen. De Landwind X7 is één van de meest recente voorbeelden. Die auto is - overduidelijk - een kopie van de Range Rover Evoque. Een goedkope kopie, dat wel - hij kost er slechts een derde van het echte spul. Natuurlijk kon Land Rover niet bij de pakken blijven zitten en het daagde Landwind in China voor de rechter.

Zijn Chinezen blind?

De rechtbank in China zag niet dezelfde overeenkomsten als de rest van de wereld. Landwind (dat op de kofferklep van deze X7 LAND WIND gespeld wordt - de zoveelste verwijzing naar RANGE ROVER) mag de X7 dus doodleuk blijven bouwen. De directie van Jaguar Land Rover reageerde vanzelfsprekend teleurgesteld.

Kwalijke reputatie

China heeft een kwalijke reputatie. Het land haalt niet alleen regelmatig de kopieermachine boven, het viseert ook Westerse autoconstructeurs. Die worden met de regelmaat van de klok met miljoenenboetes op de vingers getikt. En dan willen we het nog niet eens hebben over censuur, mensenrechten, democratie… het lijkt het Westen allemaal niet te deren. Want in China worden natuurlijk ook miljarden verdient, ondanks dit soort van fratsen.