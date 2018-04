Fiat Multipla

De Fiat Multipla was apart op meer manieren dan één. Z’n uiterlijk was veelbesproken, net als z’n interieur. Dat beschikte over twee zetelrijen met telkens 3 zitplaatsen. Op de boordplank waren alle instrumenten, bedieningsorganen en verluchtingsroosters gegroepeerd in het midden in iets wat je nog het best kan vergelijken met een 'rotsformatie'.

Lees meer