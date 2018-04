Hoe goed zijn onze auto's?

Door: ADD

De "Initial Quality Study" van J.D. Power is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van nieuwe auto's. De marktonderzoekers meten in hun jaarlijkse studie de uitleveringskwaliteit van de auto's. De resultaten hebben weliswaar enkel betrekking op de Amerikaanse markt, de meeste fabrikanten zijn echter ook in Europa vertegenwoordigd.

Eerst het goede nieuws

De algemene kwaliteit is in vergelijking met 2014 licht gestegen. Het gemiddelde aantal gebreken daalde van 116 naar 112 per 100 nieuwe auto's.

Verrassend

Bij de constructeurs uit Korea en Japan zijn de rollen omgedraaid. Japanse merken, van oudsher bekend om hun goede kwaliteit, doen het minder goed. Hoewel hun resultaten op zich verbeteren, belanden ze uiteindelijk voor het eerst in de 29-jarige geschiedenis van de studie toch onder het gemiddelde van de industrie. Dit geldt voor Nissan, Mitsubishi, Subaru en Mazda en evenzeer voor het Toyota-merk Scion en Honda- dochter Acura. De Koreaanse merken klimmen in tegenstelling wel hogerop.

Infotainment is zwakke plek

Onder een probleem verstaat JD Power niet alleen technische gebreken, maar onder andere ook povere gebruiksvriendelijkheid. Infotainment en connectiviteitsdiensten veroorzaken bij de klanten de grootste ontevredenheid. Vooral met voice control en Bluetooth-verbindingen zijn er problemen.

"Smartphones bepalen de perceptie van de klant over hoe goed de technologie werkt. Autobouwers hebben het moeilijk om aan die verwachtingen te voldoen" aldus Renee Stephens verantwoordelijk bij JD Power voor auto's en kwaliteit.

Porsche leidt

Porsche voert voor de derde keer het algemeen klassement van de fabrikanten aan, er werden slechts 80 problemen per 100 voertuigen gemeld. Op de tweede plaats komt Kia, gevolgd door Jaguar en Hyundai. Ook de Duitse fabrikanten BMW en Mercedes zijn bovengemiddeld goed.

Audi daarentegen ligt net onder het gemiddelde, Volkswagen hinkt zelfs achterop. En ook al heeft Fiat zich in het afgelopen jaar sterk verbeterd, toch zijn de Italianen de hekkensluiters, samen met mede-FCA merk Chrysler en Smart.

De studie is gebaseerd op de bevindingen van kopers van 84.000 nieuwe auto's. Zij antwoordden 90 dagen na de levering op een enquête met 233 vragen.