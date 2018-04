BMW bewijst dat de M4 ook stijlvol kan

Door: BV

BMW Individual - dat is de afdeling die een model net wat specialer maakt - bestaat 25 jaar. En dat wordt nog eens (letterlijk) in de verf gezet met deze speciaal aangeklede M4 Coupé.

Macao Blue

De jarige maatwerkafdeling heeft voor de gelegenheid een nieuwe koetswerklak gemengd. M-fanaten kunnen er een vleugje Carbon Black in herkennen. Een befaamde kleur op de E39 M5 van weleer. Echt carbon is bij de M4 Individual aanwezig aan de hand van een frontsplitter, de spiegelkappen en natuurlijk het dak. Daar is ook de typische driekleur van BMW M GmbH te vinden.

Merino-leder

Binnenin pakt de auto uit met exclusief Silverstone Merino-leder in twee tinten, contrasterende stiksels, talloze details van koolstofvezel en, niet te missen, speciale '25 Jahre'-logo's op de hoofdsteunen die wat ons betreft dat stijlvolle binnenruim helemaal om zeep helpen. En het blauw komt terug in de middenconsole.

De 3.0 liter zes-in-lijn met TwinPower Turbo-technologie is niet onder handen genomen en biedt nog steeds 431pk en 550Nm aan trekkracht.