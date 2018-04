Ford S-Max en Galaxy kunnen om de hoek loeren

Door: ADD

Ford introduceert nieuwe camera-technologie: ‘een kruispuntassistent’ die op kruispunten waar het zicht beperkt is om de hoek kan kijken. De ingebouwde camera in de neus speurt een bereik van 180 graden voor de auto af. Het systeem kan naderende voertuigen, fietsers of voetgangers sneller herkennen dan de bestuurder.



Als je de camera aanzet verschijnt het beeld in real time op het display in de middenconsole. Het cameraatje wordt automatisch met een sproeikop gereinigd die samen met de ruitenwissers geactiveerd wordt.

Prijs?

De nieuwe technologie zal ca. € 900 extra kosten, inclusief achteruitrijcamera en parkeersensoren voor- en achteraan. Beschikbaar is de ‘front splitview camera’ voorlopig enkel op de S-Max en Galaxy. Ook de Ford Edge die er in de loop van het jaar aankomt, zal ermee uitgerust kunnen worden.