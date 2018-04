Audi kan naar de maan

Door: BV

Audi werkt aan een maanmissie. Dat is nieuws dat je wellicht niet zag aankomen. Het bedrijf werkt samen met ‘Part-Time Scientists’. Dat is een Duits collectief dat in het Google Lunar XPRIZE-project meespeelt voor de overwinning. En dat Google-vehikel is op zijn beurt een wedstrijd die technici en ondernemers uitdaagt om op een kost-efficiënte wijze middelen voor ruimte-exploratie te ontwikkelen.

Kans om te winnen heb je alleen als je team een robot tot op de maand krijgt, die daar minstens 500 meter laat afleggen en hogeresolutiebeelden naar de aarde terugstuurt. Dat het begrip ‘kostenefficiënt’ eerder relatief is, merk je aan de prijzenpot. Daar zit $ 30 miljoen in. Toch even iets anders dan de tombola van de plaatselijke sportclub.

Dat doet Audi op de maan?

Audi geeft ondersteuning aan de wetenschapper. Vooral op het vlak van lichtgewicht constructie, autonoom rijden en permanente vierwielaandrijving, al ruikt dat laatste al een beetje naar marketing - het excuus om quattro om de maanrover te hangen. Audi's Concept Design Studio in München buigt zich over het design van de Audi Lunar Quattro gedoopte maanwagen.

Vier motoren

De Lunar Quattro heeft vier elektromotoren. Bij elk wiel één. De energie komt van verstelbare zonnepanelen die een lithium-ion-accu voeden. Snel is hij niet - hij haalt maximaal 3,6km/u. Maar misschien kan hij dan ook wat meer dan de vereiste 500 meter afleggen. Testritten zullen in de Alpen en op Tenerife gemaakt worden.

Lancering in 2017

De raket van de 'Part-Time Scientists' met de Audi Lunar Quattro aan boord wordt in 2017 afgeschoten. De ruim 380.000 km lange reis naar de maan neemt zo'n vijf dagen in beslag. Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig neerkomt nabij de plek waar in 1972 de Apollo 17 landde tijdens de laatste bemande maanmissie. Of Audi daadwerkelijk de ruimte in zal gaan is de vraag, ze strijden samen met nog 15 andere teams voor de overwinning.