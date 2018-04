Mercedes A-Klasse facelift is nauwelijks merkbaar

Door: BV

Auto55.be is in Goodwood voor het Festival of Speed. Sfeerplaatjes komen er nog aan. Je kan je er echter niet alleen vergapen aan de meest indrukwekkende sport- en racewagens van heden en verleden, maar er zijn ook heel wat primeurs te ontdekken. De Lotus 3-Eleven bijvoorbeeld. De Aston Martin Vulcan rijdt er voor het eerst, de Peugeot 308 GTi en Ford Focus RS komen er in actie. En Mercedes… dat stelt er de vernieuwde A-Klasse voor. Alleen is daar zo weinig aan veranderd dat we het niet eens in de gaten hadden.

Nauwelijks gewijzigd

De Duitsers moeten erg tevreden zijn met het uiterlijk van de A-Klasse, want daar wijzigt amper wat aan. Er zijn nieuwe voor- en achterbumpers, de uitlaatlijn is anders en je kan nu optioneel LED-koplampen bestellen. Het is nauwelijks de moeite om inkt aan te verspillen. O ja - er zijn ook nog nieuwe kleurtjes en je kan nu ook aan de binnenkant combinaties bestellen met meer en minder bedenkelijke accentkleuren. Binnenin moet je even voorbij al die kleurimpulsen kijken om betere materialen te ontdekken, net als een groter infotainmentdisplay (dat is nu 8” groot).

Geen CDI meer

Er wordt wat aan de motoren gerommeld. Maar voor we dat lijstje maken, eerst dit: de CDI is niet meer. Mercedes gooit het roer om en kleeft nu gewoon ‘d’ op de diesels.

Er zijn twee nieuwe motoren. Een nieuwe A160 instap-benzine met 102pk en een A180d die vooral zuinigheid als verkoopsargument moet inroepen. Er komt elke kilometer maar 89g CO2 uit de uitlaat. De A220 d wordt 7pk krachtiger (tot 177pk) en de A 250 is nu 218 paarden rijk. En dan is er natuurlijk nog de A 45 AMG waarvan voorheen eigenlijk al alle details uitlekten. Die wordt nu minstens 381pk sterk en daarmee troeft hij weer de Audi RS3 af.