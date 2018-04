Bentley EXP-10 Speed 6 komt, kleine SUV ook!

Door: BV

Een nicheconstructeur als Bentley bouwt nooit zomaar een concept car. De inspanning neemt immers een fikse hap uit het budget. Zelfs als het Westen er z’n neus voor ophaalt, wordt soms nog de weg naar serieproductie ingeslagen. Dat deed het bedrijf met de Bentayga - de megalomane über-SUV die er dit jaar nog aankomt. Dat er dus groen licht gegeven wordt voor een concept waar wel iedereen bij stond te kwijlen, verrast dus niet. De bevestiging werd net gegeven op het Goodwood Festival of Speed. Letterlijk in de achtertuin van Rolls-Royce dus, en dat zal ook geen toeval zijn.

Zowel kleine(re) SUV als nieuwe sportauto

Wolfgang Dürheimer, de Duitser die waakt over de typisch Britse identiteit van het luxemerk, liet zich daar ontvallen dat het bedrijf zowel de EXP 10 Speed 6 in productie zal nemen als een tweede SUV. Het gaat er niet meteen om wat ze zullen bouwen, zo klonk het, maar wat ze eerst zullen bouwen. Bentley heeft wel erg veel vertrouwen in de aanstormende gigantische SUV Bentayga. Dat is die, die geen Europeaan mooi vond, maar die er doodleuk toch komt omdat voldoende Chinezen en Arabieren ermee willen uitpakken.