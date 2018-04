Renault Talisman vervangt Laguna en Latitude

Door: BV

Renault stuurt de Laguna met pensioen. De opvolger krijgen we te zien op 6 juli. Die auto wordt groter en als alles goed is ook lichter. En hij zal een andere naam op de kofferklep krijgen: Talisman. Een naam die Renault overigens al een tijdje in z’n bezit heeft. Al in 2001 stond er op het Autosalon van Frankfurt een concept met die naam. En sinds 2012 kennen de Chinezen hem ook. Sinds dan verkleedt Renault immers een Samsung SM7 voor de Chinese markt.

En nu we het toch over verklede Koreaanse auto’s hebben: Renault profiteert van het feit dat de Talisman wat groter wordt dan de Laguna om de Latitude uit het gamma te halen. Niet dat er per sé iets mis is met die auto, maar ook dat is een verklede Samsung en het grote publiek kan hem niet smaken.

Wat verwachten van de Laguna-opvolger?

Zoals gezegd: groter. Met snufjes die we ook van de huidige toppers al kennen: vierwielbesturing bijvoorbeeld. De berline blijft, net als de break, maar een coupé staat niet meer op het programma.