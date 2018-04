Het is eens iets anders

Door: ADD

Wie wil opvallen met een auto heeft het best moeilijk vandaag. Een Porsche vind je tegenwoordig op elke straathoek. En ook Maserati’s en Ferrari's zijn niet ongewoon meer. Wie er met zijn auto wil uitspringen, moet iets anders zoeken. De Nautilus Car bijvoorbeeld. Daarvan bestaan er slechts twee exemplaren, waarvan één in rijklare toestand. Zijn zeldzaamheid heeft een nogal voor de hand liggende reden. De Nautilus Car is namelijk speciaal ontworpen voor de film The League of Extraordinary Gentlemen (2003) met Sean Connery.

Omdat de film, in tegenstelling tot de comicserie uit 1999, niet gesmaakt werd, kan de auto nu voor een spotprijsje gekocht worden. Het Britse veilinghuis dat de Nautilus op 11 juli veilt, verwacht dat hij tussen € 25.000 en 35.000 zal opbrengen. Voor hetzelfde geld krijg je een VW Golf, maar opvallen, dat doe je dan wel niet.



Ganesha rijdt mee

De limousine met zes wielen staat op de basis van een Land Rover brandweerauto. De inspiratie voor het koetswerk haalde ontwerpster Carol Spier niet in het Victoriaanse Engeland van rond de eeuwwisseling, waar de comics zich afspelen, maar bij de gestrekte limousines van de jaren 1930. Versierd is de Nautilus Car, die in de film het voertuig van Jules Vernes held Captain Nemo is, met ornamenten uit het Verre Oosten geïnspireerd door de hindoeïstische god Ganesha. De hydraulica kan het koetswerk 20 centimeter optillen, wat de off-roadcapaciteiten ten goede komt.

Verliefd

De laatste jaren was de filmauto in handen van Stephen Lane, die hem in zijn Prop Store (een speciaalzaak voor filmrekwisieten) in Londen tentoonstelde. Lane was regelrecht "in love with the car". Maar nu wil hij de Nautilus naar eigen zeggen verkopen, zodat anderen ook eens van de auto kunnen genieten. Wat Lane er echter niet bij zegt, is dat hij in oktober de Nautilus Car al eens probeerde te verkopen. Voor een veel hoger bedrag weliswaar. Tussen € 55.000 en 85.000 had hij gehoopt te krijgen, maar een koper die zo zot was, vond hij niet.

Niet straatlegaal

Een addertje onder het gras zit er ook nog. Hoewel de Nautilus Car volledig rijklaar is en zijn Rover V8 motor tot 130km/u haalt, mag het ding de openbare weg niet op. Wat de gelukkige, nieuwe eigenaar natuurlijk een andere kopzorg bespaart. Met een lengte van bijna zeven meter en twee meter breedte zou die immers toch geen parkeerplaats kunnen vinden.