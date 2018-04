Topvrouw Toyota treedt terug na drugschandaal

Door: ADD

In een persbericht heeft Toyota aangekondigd dat Julie Hamp die aan het hoofd van hun wereldwijde dienst communicatie staat, de raad van bestuur op de hoogte heeft gebracht dat ze haar functie ter beschikking stelt.



Drugsmokkel

De Amerikaanse Hamp was pas in april 2015 tot het bestuur van de Japanse groep toegetreden, ze was er de eerste niet-Japanse topmanager ooit. Maar in juni werd Hamp gearresteerd door de Japanse autoriteiten. Zij zou hebben geprobeerd om tabletten met het narcoticum oxycodon (pijnstillers) via de post uit Amerika het land in te smokkelen.

Tot nu toe is Toyota achter de manager blijven staan. We hadden haar misschien niet voldoende voorbereid op een leven in Japan, zei de ceo Akio Toyoda. Over Hamps ontslag kon Toyota enkel nog het volgende kwijt: Toyota aanvaardt het ontslag na "de recente gebeurtenissen die tot zorgen en problemen voor de aandeelhouders hebben geleid.” Omdat het gerechtelijk onderzoek tegen Julie Hamp nog aan de gang is, kunnen zij niets over de zaak zelf zeggen.

Geen discriminatie

Bij Toyota blijven wel bij hun opzet om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten - ongeacht nationaliteit. geslacht, leeftijd en andere factoren.