BMW i8 op waterstof geheim sinds 2012

BMW houdt innovation days. Dat is een forum waarop het bedrijf uitpakt met nieuwe technologiën en toekomstvisies. En sommige van die toekomstige technologieën komen uit het verleden. Deze i8 Hydrogen Research Vehicle bijvoorbeeld. Dat is een geheim prototype dat z’n energie onttrekt aan een met waterstof gevoede brandstofcel. Het dateert al uit 2012, maar BMW pakt er pas nu mee uit.

Welles, nietes, welles…

Als sinds het laatste decennium van vorige eeuw investeert BMW in de ontwikkeling van de brandstofcel. Het toonde onder meer een BMW 7-Reeks die op waterstof reed. Maar concrete applicaties voor klanten leverde dat niet op. Achter de schermen werd echter wel verder gewerkt. Onder meer door in de structuur van de (toen nog toekomstige) BMW i8 een cilindrische waterstoftank en brandstofcel in te bouwen. Dat levert voldoende sap op om 224 elektrische pk’s op te wekken.

BMW parkeerde de i8 in 2012 en hield verdere ontwikkeling voor bekeken. Dat het geheime project nu alsnog openbaar gemaakt wordt, heeft te maken met een samenwerking met Toyota. Beide bedrijven ontwikkelen samen waterstoftechnologie. Toyota introduceert dit jaar al een waterstofauto - de Mirai -, maar ons land staat nog niet meteen op de verdeellijst. BMW tracht nu vooral te onderlijnen dat het zelf ook actief bijdraagt aan het partnership. Over die Toyota Mirai gaat het hardnekkige gerucht dat BMW die, voorzien van een ander koetswerk, in z'n gamma wil opnemen als 'i5'.