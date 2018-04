Giorgetto Giugiaro stapt uit... Giugiaro

Door: BV

Giorgetto Giugiaro is de Italiaanse tekenkoning die meteen faam verwierf door de eerste generatie van de Golf te pennen. Tijdens z’n carrière was hij verantwoordelijk voor ten minste 100 productievoertuigen. Het palmares omvat onder meer de Passat en Scirocco, de BMW M1, Maserati Bora, Audi 80 en onder meer de Alfa Romeo Giulia Sprint en de erg obese Brera.

Moeilijkheden

Vijf jaar geleden bevond het bedrijf zich in moeilijkheden. En Italdesign Giugiaro werd toen verkocht aan Audi. Dat nam 90,1% van de aandelen over. Giorgetto verkoopt nu ook de overige 9,9% aan het Volkswagen Concern. Dat wil Italdesign min of meer omvormen tot een interne designstudio en designlabo - wellicht vooral met het oog op de bouw van concept cars. In recente tijden tekende Giugiaro voor het Volkswagen Concern onder meer de Tex, Nanuk en Parcour. Nog dit jaar wil het het bedrijf daarvoor 250 extra werknemers aannemen. Giorgetto zelf, zal zich daar niet meer mee bezig houden. Hij zal ‘meer tijd vrijmaken om z’n persoonlijke interesses te ontplooien’.