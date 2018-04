Deze auto's verbruiken te veel olie: BMW, Audi en Porsche voorop

Door: BV

Het Britse Consumer Reports deed onderzoek naar het olieverbruik bij nieuwe wagens. En daaruit komen enkele duidelijke trends naar voren. Met een conclusie die niet mals is voor de auto-industrie.

Altijd maar langere onderhoudsintervals

De auto-industrie hanteert almaar langere onderhoudsintervals. Was enkele decennia geleden een onderhoud en bijhorende oliewissel elke 5.000km nog normaal, dan is dat tegenwoordig al opgelopen naar 10 à 15.000km. Met uitschieters tot wel 30.000km. Dat auto’s tussen onderhoudsbeurten meer olie verbruiken dan voorheen is dus logisch, maar hoeveel olieverbruik is normaal?

Een auto hoort geen olie te verbruiken

“ elke motor die olie verbruikt tussen onderhoudsbeurten moet onder garantie hersteld worden ”

Consumer Reports is formeel. Nieuwe wagens horen eigenlijk helemaal geen olie te verbruiken. En, zo blijkt uit het onderzoek, de meeste auto’s doen dat ook niet. Maar er zijn grote uitzonderingen. Auto’s waarbij tot elke 1.000km een liter olie moet toegevoegd worden. Audi’s 2.0 TFSi-motoren zijn een veel terugkomend voorbeeld daarvan, maar BMW en Porsche hebben centrales die nog slechter scoren. De premiumfabrikanten steken zich weg achter een regeltje in de handleiding van de auto (waarin bijvoorbeeld staat dat tot een liter olieverbruik per 1.000km normaal is) en claimen dat olieconsumptie bij de normale werking van het motorblok hoort. Bij een aantal modellen van BMW, Audi, Porsche en Subaru moeten een groot aantal gebruikers tot een kwart van de motorolie bijvullen tussen onderhoudsbeurten. Consumer Reports bestempelt dat als een niet acceptabele kost. De organisatie is erg duidelijk en vindt dat elke motor die olie verbruikt tussen onderhoudsbeurten onder garantie hersteld moet worden.

De zwarte piet

Autofabrikanten, zo weet CR, schuiven de zwarte piet al te graag door. Door enerzijds te stellen dat het verbruik normaal is, zoals hierboven reeds aangehaald, maar ook door de bestuurder met de vinger te wijzen omwille van z’n rijgedrag. Beide praktijken worden bestempeld als ongehoord. Onder meer Audi en Subaru zijn reeds door consumentenorganisaties voor de rechtbank gedaagd om hen te dwingen het probleem op te lossen. Bij Audi werd ten minste één groepsrechtzaak in der minne geregeld.

Welke auto verbruikt het meest olie?

Consumer Reports onderzocht de gegevens van bijna een half miljoen nieuwe wagens die tussen 2010 en 2014 geleverd werden. Daaruit blijkt dat 98% van de auto’s geen merkbare hoeveelheid olie verbruikt. De 30 grootste olieverbruikers hebben we hieronder opgelijst. En toeval of niet, daarin voeren premiumfabrikanten absoluut de boventoon. Natuurlijk is het zo dat motoren terugkomen in verschillende modellen en dat één motorblok dat veel zondigt meteen verschillende auto’s van dezelfde fabrikant in de lijst dwingt.

1. BMW 5-Reeks (V8)

2. BMW 7-Reeks

3. BMW 6-Reeks

4. Porsche Panamera

5. BMW X5 V8

6. Audi A4 (2.0 TFSI)

7. Audi A5

8. Audi Q5

9. Porsche Cayenne

10. Audi A6 (V6)

11. Audi S4

12. Audi A3 (2.0 TFSI)

13. Subaru Outback (6 Cil.)

14. Audi S5

15. Audi Q7

16. BMW X1 (6 Cil.)

17. Subaru Legacy (6 Cil.)

18. BMW 335i

19. Audi A7 (V6)

20. BMW 5-Reeks (6 Cil.)

21. BMW 335Ci

22. Porsche Boxster

23. Audi Q5 (V6)

24. Audi A6 (2.0 TFSI)

25. Subaru Forester

26. Subaru Impreza

27. Mercedes E-Klasse (V8)

28. Volvo XC60

29. Volvo XC90

30. Chevrolet Spark