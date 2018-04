Nieuwe Renault Talisman: wel break, geen hybride

Door: ADD

Renault presenteert de nieuwe Talisman (die na 22 jaar en drie modelgeneraties de Laguna opvolgt) op de IAA in Frankfurt. En naast de sedanversie zal daar een break staan blinken. Met twee benzine- en drie dieselmotoren (110pk tot 200pk) vind je in beide varianten dezelfde krachtbronnen terug. Renault-Nissan ceo Carlos Ghosn kondigde aan dat er geen andere aandrijving gepland is. Dus geen elektrische of hybride versies. Indien er echter veel vraag naar zou zijn, zeggen de Fransen snel te kunnen reageren.