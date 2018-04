Wie ontcijfert deze boodschap?

Door: ADD

Ben je jong en hip, dan communiceer je via je smartphone met emoji (voor de oude rotten: dat zijn smileys en andere pictogrammen gebruikt in elektronische berichten). En Chevrolet wil dat jonge en hippe volkje maar al te graag inlijven, dus hebben ze een bericht de wereld ingestuurd dat uitsluitend met emoji reclame maakt voor de volgende generatie Cruze. Dat is de Astra voor de rest van de wereld

Vertaling

Omdat wellicht nog niet iedereen het geschreven woord door emoji’s vervangen heeft, hebben we even de belangrijkste punten van de mededeling vertaald: