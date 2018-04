Deze auto’s draai je uit je 3D-printer

Door: BV

Het in Arizona gevestigde Local Motors is van mening dat traditionele autoconstructeurs maar beter beginnen moderniseren. “Koetswerkpanelen worden al 100 jaar op dezelfde manier geperst en het is hoog tijd dat dat verandert”, klinkt het er. 3D-printen is volgens het bedrijf de oplossing. En het wil als eerste een hele vloot van auto’s aanbieden. Hoe dat exact zal gebeuren, is echter verre van duidelijk.

Print eerst je chassis

Het systeem van Local Motors gaat uit van een elektrische aandrijving. Bijhorend fotomateriaal moet bewijzen dat je met éénzelfde basis verschillende richtingen uitkan, maar je mag je niet blind staren op het design. Dat is eigenlijk alleen ter illustratie. Waar het om gaat, is het chassis. Dat kan je blijkbaar uit een 3D-printer (wel een hele grote dan) laten rollen. De accu’s zitten daarin laag en centraal, net zoals bij bijna elke elektrische auto. Wat je er vervolgens aanhangt van koetswerpanelen, hangt van je persoonlijke smaak af. Dat is goed nieuws, want dan kan je misschien de luidsprekers aan de binnenkant voorzien. Local Motors suggereert dat je ook creatief kan zijn met onderdelen van bestaande fabrikanten. Achterlichten van de Mazda MX-5 bijvoorbeeld.

Realiteit?

Met geen woord wordt over een concrete timing gerept. Maar de Amerikanen willen volgend jaar wel een ‘trage’ elektrische auto in productie nemen. Die heeft wellicht niets met dit project te maken.