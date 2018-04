Sfeerlicht in de auto: iedereen wil blauw

Door: BV

Er zijn maar weinig aspecten aan een auto die niet worden onderzocht. En het mag dan ook niet verbazen dat er een studie is naar de kleur die sfeerverlichting aan de binnenkant van je auto hoort te hebben. Harry’s Interactive Autotechcast Survey heeft het immers uitgezocht.

Iedereen wil blauw

De studie onderzocht welke kleur sfeerlicht volgens de consument hoort te hebben en waar ze die sfeerverlichting het liefst zouden zien. En wat blijkt? Als je slim bent als autoconstructeur dan zorg je voor een blauwe achtergrondverlichting. Zo maar eventjes 73% van de ondervraagden gaf dat z’n voorkeur. Een stuk meer dan de 41% die amber en de 40% die groen verkozen. Nochtans ook twee populaire autokleuren. Paars (dat heet hier dan ‘lavender’), rood en wit lijken ook erg populair te zijn. Daarna volgen opvallend genoeg twee kleuren die we nog niet eerder in een auto tegenkwamen. Geel, met 17% en roos dat ook nog een niet te verwaarlozen aantal van 16% van de ondervraagden wist te overtuigen.

Waar wil je dat licht?

De deelnemers gaven ook hun mening over de plaats waar dat sfeerlicht moet zitten. Autoconstructeurs moeten alvast niet de moeite doen om dat in de deurvakken in te werken. Daar zit slechts 8% op te wachten. Maar rond de middentunnel moet het dan weer absoluut wel. Dat verwacht 61% van de mensen.