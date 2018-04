Aston Martin Rapide S is het ultieme champagne-accessoire

Door: BV

Dom Pérignon hoort de beste champagne ter wereld te zijn. En het is in elk geval een van de meest exclusieve. En dan moet je ook voor promotie uitpakken met klasse. Daarom heeft Dom Pérignon een speciale koffer ontworpen. Daarin is ruimte voor drie flessen Dom Pérignon 1998, twee kristallen glazen een opener en een sluitdop. Led-verlichting zorgt ervoor dat je ook in het donker nog de weg naar je drank vindt. En om het helemaal af te maken, hoort er ook een Aston Martin Rapide S bij. De draagbare en afsluitbare champagnekelder past perfect in de koffer.

Te koop?

Dom Pérignon zal de ‘Deuxième Plénitude Special Kit’ eerst tentoonstellen op een aantal evenementen. Daarna zal je bij Aston Martin Milano de complete uitrusting kunnen bestellen.