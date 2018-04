Tesla Model S gaat nu naar 100 in 2,8 seconden

Door: BV

Tesla heeft een reeks aanpassingen en verbeteringen voor de Model S uitgebracht. Om te beginnen zal de 85 D nu uitgerust kunnen worden met een 90kWh accu. Daarmee raak je volgens Tesla 24km verder. Bestaande klanten zouden die batterij kunnen laten inbouwen, maar de fabrikant zegt zelf dat dat niet veel uithaalt.

De P85D - en dat is misschien wel het belangrijkste - kan nu voorzien worden van een een modus die de vierwielaandrijver nog sneller maakt. Die variant kon al naar 100 in 3,2 seconden. Met de update wordt dat 2,8 tellen. Dan doet zelfs een Ferrari of Lamborghini het in z’n broek. Maar het kost ook wel wat. Je zal ongeveer € 10.000 bij de prijs moeten doen. Wie al zo’n model heeft, moet op ruwweg € 5.000 rekenen voor de aanpassing. Dan krijg je een P85SD.

Model S goedkoper

De basis Model S met 70kWh accuset en één enkele elektromotor, wordt tegelijk wat goedkoper.

Toekomstige modellen

Tesla CEO Elon Musk bevestigde intussen dat de eerste exemplaren van de Model X al in september bij de klanten horen te arriveren. Een kleinere Model 3 komt dan over dik 2 jaar en een nieuwe Tesla Roadster staat over vier jaar op het programma.