​Nissan haalt Toyota in

Door: ADD

In 2011 schreven we dat de toekomstplannen die Nissans grote baas Carlos Ghosn voor de komende 5 jaar uit de doeken deed, best ambitieus waren. Eén van zijn doelstellingen was om elke zes weken een nieuwe Nissan te introduceren en ook hoopte hij de positie van Nissan op de Europese en Amerikaanse markt te versterken.

Het plan werkt

In één opzet lijkt hij alleszins te slagen. In de eerste helft van 2015 verkocht Nissan namelijk volgens de ACEA, het verbond van de autoconstructeurs, 303.507 auto's in Europa. Dat betekent een marktaandeel van 4,1 procent. Toyota kon er 293.968 kwijt - een marktaandeel van vier procent. En dat maakt Nissan dus tot het meest succesvolle Aziatische merk in Europa.

Toyota veroverde het Europese leiderschap in 1998 van Nissan, nu draaien de rollen dus weer om. Nissan groeide op alle belangrijke markten: in Engeland 17 procent (waar de Qashqai, het succesvolste Europese model van Nissan gebouwd wordt), in Frankrijk 12 procent en in Duitsland bijna 10 procent. Toyota van zijn kant verloor vooral in Duitsland veel terrein.