Ford Mustang Apollo Edition

Door: BV

Speciale reeksen. Meestal begint een autoconstructeur daarmee als het model enkele jaren op de klok heeft. Om de verkoop aan te zwengelen en de interesse van de klant vast te houden. Maar de nieuwe Ford Mustang rijgt de speciale edities al vanaf dag 1 aan elkaar. Dit is de jongste: een Apollo Edition. Die zet het Amerikaanse Apollo ruimtevaartprogramma in de bloemetjes.

Slechts één

Het Apollo ruimtevaartprogramma in de jaren zestig van vorige eeuw was er een met hoogte- en dieptepunten. Maar bij deze Ford Mustang is er geen vuiltje aan de lucht. Z’n tot 635pk en 731Nm opgevoerde 5-liter V8 komt zelfs in de buurt van de imponerende GT500. Niet onlogisch, want beide hebben een supercharger, aangepaste uitlaat en verbeterd motormanagement.

Binnen- en buitenkant zijn speciaal aangekleed en de inspiratie voor het kleurenschema ligt natuurlijk erg voor de hand. Het model wordt voorgesteld tijdens de EAA AirVenture Oshkosh - een jaarlijks event voor lucht- en ruimtevaartfanaten. Daar wordt het ook geveild. Er bestaat er immers maar één en daarvoor zal dus diep in de buidel getast moeten worden.