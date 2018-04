Fiat-Chrysler moet half miljoen gevaarlijke auto’s van klanten terugkopen

Door: BV

Fiat-Chrysler is door het Amerikaanse NHTSA (National Highway Transportation Safety Agency) zwaar gestraft. Het overheidsinstituut geeft het Fiat-Chrysler-concern (FCA) een recordboete van 105 miljoen dollar en plaatst het bedrijf voor drie jaar onder direct overheidstoezicht.

De oorzaak daarvoor zijn inbreuken tegen de veiligheidsrichtlijnen in de VS. Die verplichten autoconstructeurs om voertuigen met gebreken te herstellen. Zeker indien ze gevaarlijk zijn. Fiat-Chrysler heeft, zo leest het verdict van de NHTSA, bewust fouten verzwegen en terugroepacties die het wel aankondigde, niet uitgevoerd.

Fabrikant koopt meer dan half miljoen pickups terug

De Dodge Ram pickup is één van de populairste en meest winstgevende producten van FCA. Maar het is niet het beste. Modellen van 2003 tot en met 2012 hebben last van stuurstangen die kunnen breken. Daardoor kan de bestuurder de controle over de auto verliezen. Dat leverde al zeker 32 ongevallen en één dodelijk slachtoffer op. Het probleem is bekend en een terugroepactie werd aangekondigd. Maar de NHTSA weet dat klanten al anderhalf jaar wachten op herstelling. Het besluit daarom dat FCA die herstellingen bewust uitstelt. Meer dan 1,2 miljoen Ram-pickups zijn getroffen. Fiat-Chrysler zal meer dan 578.000 voertuigen van klanten terugkopen. En het gaf toe te lang te hebben gewacht met het afhandelen van deze terugroepacties. En dat is slechts het topje van de ijsberg.

Meer problemen

Problemen zijn er ook met de modellen Aspen, Dakota en Durango, die we in Europa niet kennen (de Dodge Ram wordt frequent ingevoerd via alternatieve kanalen en was zelfs even officieel te koop, de andere auto’s veel minder). Er zijn ook nog 1,56 miljoen Jeep Liberty (bij ons gewoon Cherokee geheten) en Grand Cherokee met problemen. En evenmin van de minste: bij een ongeluk kan de benzinetank exploderen. Volgens de Los Angeles Times stierven daardoor al minstens 75 mensen. FCA verzette zich eerst tegen een verplichte terugroepactie, maar is nu genoodzaakt ze toch door te voeren. In november 2014 tikte de NHTSA Fiat-baas Sergio Marchionne al persoonlijk op de vingers voor z’n onkuise rol in dit verhaal.

Compensatie

De Amerikaanse overheid verplicht FCA eveneens tot het compenseren van z’n klanten. Dat gaat van een waardebon van $ 100 tot een inruil van een oude auto voor $ 1.000 meer dan de marktwaarde.