Belg jongste fabrieksdirecteur ooit bij Opel

Door: BV

Opel heeft een nieuwe fabrieksdirecteur aangesteld voor de productievestiging in de Thüringse stad Eisenach: de 33-jarige Pieter Ruts volgt Elvira Tölkes op vanaf 1 september. Hij zal de jongste fabrieksdirecteur ooit zijn bij Opel.

Pieter Ruts is momenteel assistent-fabrieksdirecteur in Kaiserslautern. Voorheen stond hij in Rüsselsheim drie jaar lang aan het hoofd van de productie- en eindassemblagezone. Ruts kent de fabriek van Eisenach al, gezien hij er van 2007 tot 2011 reeds verschillende managementsfuncties vervulde. Ruts haalde zijn master in TEC-Computerwetenschappen aan de universiteit van Gent en werkt voor Opel sinds 2005.