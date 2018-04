Hoeveel bagage mag mee op vakantie?

Door: ADD

Het is weer de tijd van het jaar. Onderweg kom je om de haverklap auto’s met laaghangende kont tegen. Overbeladen. Er is nochtans een resem redenen waarom je dat beter niet doet. De motor en versnellingsbak worden overbelast, de koeling gecompromitteerd (die motor moet immers harder werken dan voorzien is) en er is geen veerweg meer. Bovendien verhoog je zo het risico op pech en leidt het tot gevaarlijk weggedrag. En dan hebben we het nog niet over de boetes gehad. Want het is illegaal om de maximummassa die de constructeur opgeeft te overschrijden.

Hoe bereken je de maximale belading?



Je maakt best niet de fout door eenvoudigweg in het boekje van de constructeur te kijken. Je vindt er weliswaar het maximale gewicht na belading en het leeggewicht (met een bestuurder van 75kg en een tank die voor 90% vol is) terug, maar daardoor weet je nog niet hoeveel gewicht er extra bij kan.

Leeggewicht betekent niet een lege auto

Alle opties die je auto rijk is (airconditioning, infotainment, etc.) worden namelijk niet in het leeggewicht opgenomen. 200kg bovenop het leeggewicht is dus niet ongebruikelijk. Van bijvoorbeeld een laadvermogen van 500kg schiet er met drie passagiers (van elk 75kg) uiteindelijk slechts 75kg over.

Wie wil weten hoeveel zijn auto werkelijk weegt, rest bijgevolg één optie: gepakt en gezakt met volle tank op de weegbrug gaan staan.

Vier tips om correct te laden

Zware bagage hoort zo veel mogelijk onderaan en zo dicht mogelijk bij de assen. Zo hou je het zwaartepunt van de auto laag.

Als je met een break rijdt, sluit je best het rolscherm. Als er geen is of de bagage komt boven de achterbank uit dan gebruik je best een bagagenet of traliewerk zodat de bagage niet rondvliegt als je fors in de remmen moet gaan. Bij een ongeluk wordt losliggende bagage al snel levensgevaarlijk.

Let bij gebruik van een dakkoffer op de toegestane dakbelasting van de auto en belaad hem zo licht mogelijk. Monteer hem ook in het midden van het dak.

Verhoog de bandendruk volgens de richtlijnen van de fabrikant. Die vind je in het tankdeksel of aan de binnenzijde van de B-stijl terug.