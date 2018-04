de goedkoopste

Een 'Red Bug' van de Amerikaanse Briggs Stratton Co. kostte in 1922 nieuw tussen 125 en 150 dollar. Het bakje was uiteraard piepklein en woog droog aan de haak 111kg. Vanaf 1948 kon je zelf een exemplaar in elkaar schroeven. Een zelfbouwkit was dan 100 dollar waard.