BMW, Audi en Daimler kopen navigatiedienst Here van Nokia

Door: BV

Audi, BMW en Daimler kopen de navigatiedienst Here van Nokia. Die dienst wordt een nieuw bedrijf waarin elk van de Duitse giganten een gelijk aandeel heeft. De exacte waarde van de overname is niet bekend, maar er wordt gespeculeerd over € 3 miljard. Dat is één miljard minder dan Nokia er eigenlijk voor wou. De verkoop wordt wellicht in het eerste kwartaal van 2016 afgerond, nadat de authoriteiten de nodige toestemmingen hebben verleend.

Omdat navigatie te duur is

Navigatie, kaarten en de bijhorende functies, zoals het opzoeken van parkeerplaats, zijn volgens de drie Duitse premiummerken een integraal deel van de mobiliteit van de toekomst. En daarvoor wil de autosector hoe langer hoe minder aankloppen bij reeds bestaande technologiepartners. Het gaat dan in de eerste plaats om Google en TomTom. Google omdat de technologiegigant zelf autoplannen koestert en geen scrupules heeft over het vergaren van massa’s gebruikersgegevens. Google wil daar munt uit slaan, en dat is wat autoconstructeurs in de toekomst natuurlijk liever zelf willen kunnen. En TomTom omdat z’n diensten en kaarten naar de mening van de sector nog steeds te duur zijn.

De overname van Here is op de korte tijd de derde stap van de sector om de gekende technologiegiganten (meer) buiten spel te zetten. Volkswagen kocht eerder al de auto-afdeling van Blackberry op en Ford en Toyota ontwikkelen samen een alternatief voor Apple Carplay en Android Auto.

Voor iedereen

Here zal dan wel drie merken als eigenaar hebben, maar het wil voor iedereen werken. Het bedrijf zal elke klant gelijk behandelen, klinkt het.