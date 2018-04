Belgische automarkt in de plus, BMW groter dan Hyundai en Ford samen

Door: BV

Juli is niet de meest actieve verkoopsmaand van het jaar. Maar het was wel een goede maand. Er werden 2,4% meer nieuwe voertuigen ingeschreven dan afgelopen jaar. Voor het eerst dit jaar gaat de markt twee achtereenvolgende maanden in de plus, want ook in juni werden meer auto’s verkocht.

De top 3

36.121 nieuwe voertuigen werden in juli in het verkeer gebracht. Iets meer dan 1 op 10 daarvan - 3.660 om precies te zijn - droegen het merklogo van Renault op de neus. Volkswagen staat met 3.226 stuks op de tweede stek. Daar voelt het wel reeds de hete adem in de nek van ‘premium’ uitbouwer BMW. Dat wist afgelopen maand 3.002 voertuigen af te leveren. Het is daarmee groter dan de ‘volumemerken’ Hyundai en Ford samen! De Top 38 van de merken met alle cijfers staat zoals steeds op onze Facebook-pagina.

De bedrijfsvoertuigen

De bedrijfsvoertuigen zitten al sinds het begin van het jaar in de lift. En ditmaal werden er 14,1% meer van ingeschreven. Dat cijfer geldt voor de bestelwagens. De vrachtwagens tot 16 ton MTM staan negatief: - 14,6%. Maar de zwaarste jongens gaan wel 5,9% omhoog.

De motormarkt

Ook daar positieve signalen voor de sector. De resultaten zijn 9,4% de hoogte in gegaan, en het gecumuleerde resultaat ligt 5,9% hoger dan afgelopen jaar.