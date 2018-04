Mazda Koeru Crossover onderweg naar Frankfurt

Door: BV

Koeru, dat is Japans voor ‘overstijgen’ of ‘doorgaan’. En Mazda vindt dat een geschikte naam voor z’n nieuwste concept. Dat is, ook al wordt dat op de eerste vrijgegeven schets deskundig gecamoufleerd, een studiemodel voor een crossover.

Gekende designtaal

Mazda is nog steeds in z’n nopjes met het resultaat dat de Kodo designtaal oplevert. Dat dicteerde de koetswerkvorm van alle recente modellen van het merk en die door beweging geïnspireerde vormen passen ook nog op de toekomstige modellen.

Klaar om je te verscheuren

Volgens de ontwerpers staat de Koeru als een roofdier klaar om je te bespringen. En dat duidt op een dynamischer model. Wellicht steekt het bedrijf even z’n teen in het badwater over een dynamischer broertje voor de deze zomer gelanceerde Mazda CX-3. Die zou dan meteen CX-4 kunnen heten en in navolging van de lelijkste BMW’s een coupé-achtige daklijn kunnen paren aan een SUV-koetswerk.