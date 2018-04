Binnenkort 'Alphabet'-strijd tussen BMW en Google?

Door: ADD

Nadat Google aankondigde dat ze hun hele structuur omgooien en dat er een nieuwe holding 'Alphabet' bovenaan de groep komt, zijn veel internetgebruikers naar de site Alphabet.com gegaan. Wat blijkt? Die is van een dochteronderneming van BMW die gespecialiseerd is in mobiliteitsoplossingen voor bedrijven en onder andere leasingdiensten aanbiedt. In België trouwens horen ze bij de drie grootste leasingmaatschappijen.

Bekrachtiging van naamkeuze

Een BMW-woordvoerder zei dat het voor hen erg plotseling en onverwacht is en dat het gebruikelijk is dat in zulke gevallen onderzocht wordt of er merkinbreuk gepleegd is en of dat juridische consequenties met zich meebrengt. Hij voegde eraan toe dat BMW zich bevestigd voelt in de keuze van de naam voor hun dochteronderneming en dat ze helemaal niet van plan zijn de domein- of merknaam te verkopen.

Google Auto

Google probeert al vele jaren op de automobielmarkt door te dringen. Onlangs nog werd de internetgigant door de Duitse autofabrikanten BMW, Audi en Daimler verslagen in de strijd om de navigatiedienst Nokia Here. En ook is het Amerikaanse bedrijf al lang in de weer met het testen van eigen zelfrijdende elektrische auto’s die het tegen de traditionele auto-industrie zullen moeten opnemen.